Lea, Sharon, Regine ka ba? James wala pang ‘K’ mag-concert tour sa Canada, US

Nag-announce na si James Reid ng Canada at America concert tour sa January, February 2023.

Nasa Instagram ni James ang announcement ng project na ito, na kung saan ay dikit-dikit ang mga schedule niya.

Unang sasalang si James sa Houston, Texas sa January 29 at lilibot sa iba’t ibang lugar, bago magtapos sa February 26 sa West Hollywood, Los Angeles California, kung saan naka-base ngayon ang aktor.

Ito ang kauna-unahang concert tour ni James sa loob ng 10 taon niya sa entertainment industy.

Dahil sa magandang feedback sa kanyang album ang “Lovescene” kaya na-inspire si James na mag-concert na.

Ang nakakaloka lang, magkaiba na talaga ang mundo nina James at Nadine Lustre. Habang nakatutok at super effort si James na makapasok sa American music market at magkaroon ng konting pangalan doon sa pamamagitan ng kanyang musika, ginugol naman ng kanyang ex-girlfriend ang maraming panahon sa kanyang personal life.

Kung abala ngayon si James sa kanyang concert tour, abala naman si Nadine sa dyowang si Christophe Bariou.

Pero nandiyan din naman ang movie niyang “Deleter” na official entry sa MMFF 2022 simula Dec. 25.

Anyway, may nagsasabi na malaking sugal ang concert tour na `yon ni James. Hindi pa naman daw siya masyadong kilala sa Amerika, Canada bilang singer, at mas kilala siya bilang aktor.

Naku, sina Lea Salonga, Sharon Cuneta, Regine Velasquez pa lang daw ang gumagawa ng ganiyang concert tour, ha!

Abangan na lang natin kung aasamin ng mga fan na panoorin siya sa concert tour.

Yasmien nakalulula ang kayamanan

Nakakalula ang latest social media posting ni Yasmien Kurdi na nagpapakita sa kanyang naipundar na property.

Masisilip sa Instagram post niya ang mga photo, video ng truck loader sa isang lote. Nakasakay si Yasmien sa loob ng Backhoe na ginamit na panlinis sa lote, at naka-peace sign pa ang aktres.

“Cleaning time. Naglilinis po ng lupa. First time ko umakyat sa #LoaderTruck #backhoe, ang lamig pala sa loob! At ganda ng sounds. Thanks Architect Emerson and Sir Robert sa pagtulong para malinis,” sabi ni Yasmien.

Natunugan ng mga fan na ito ang bagong biling lote ni Yasmien at ng asawang si Rey Soldevilla.

May aerial shot ang kabuuan ng lote at makikita kung gaano ito kalawak, kaya kinakailangan na ang truck loader para linisin.

Sa resibo ng mga larawan, napa-wow ang mga netizen sa yayamaning property ng aktres, kabilang na ang kapwa nito Kapuso na si Rodjun Cruz na napa-“Yay” at si Bea Alonzo naman ay napa-“Wohoo” sa kani-kanilang mga comment.