Landslide pinanis matutulin sa pista

MABANGONG-MABANGO sa mga karerista ang kabayong si Landslide nang magwagi sa Pasay City Engineer’s Office ng 9th Pasay ‘The Travel City’ Racing Festival na ginanap sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo.

Nirehistro ni Landslide ang tiyempong 1:25.2 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ang added prize na P50,000 para sa winning horse owner na si Leonardo Javier, Jr.

Ginabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce, tinutukan muna ni Landslide ang matulin sa largahan na si Dambana, pero pagdating ng rektahan ay inagaw na ng winning horse ang unahan upang manalo ng may dalawang kabayo ang agwat.

Dumating na pangalawa si Dambana, tersero si Early Bird habang pumang-apat si My Sweet Lord sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)