Kobey Lam pinaiyak Beermen sa Game 1

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

3:00pm — Magnolia vs Ginebra

5:45pm — Bay Area vs San Miguel

Isinalba ni Kobey Lam ang Bay Area Dragons sa natitirang 0.7 segundo ng laro sa pagtakas sa 103-102 panalo kontra San Miguel Beer at bigyan ng kaunting pampalubag ang namimighati nitong coach na si Brian Goorjian sa Game 1 ng best-of-five series nito sa 2022 PBA Commissioners’ Cup sa PhilSports Arena.

Nagawang makawala ni Lam sa papatapos na segundo para sa fastbreak play kung saan nakuha nito ang pasa sa kakampi na si Glen Yang tungo na sa pagbawi sa isang puntos na abante at agawin ang unang panalo sa kanilang labanan para sa kailangang tatlong panalo.

Pinamunuan naman ni Zhu Songwei ang Dragons na tinipon nitong 19 puntos at 7 assists habang tumulong si import Andrew Nicholson na may 30 puntos, 15 rebounds, 3 assists, 1 steal at 2 blocks.

“San MIguel is really, really good team, we are really pushed to play hard. We got to play consistently,” sabi lamang ni Nicholson matapos ang panalo.

Hindi naman naiwanan ni Bay Area coach Brian Goorjian ang Dragons kahit na namatay ang kanyang ama.

“Thank you so much to all who gave and shared to me their symphaty. I really felt him today, it is really hard today because of what happened. But no matter and whatever happens, we still have a responsibility here,” sabi nito.

“I want to thank all in these league. We got a lot of class here, I really appreciate everything. We know how good the league is and the all the teams can push us around I am most proud of my player, they never quit, they played all along , the locals didn’t play contented and the young men with fresh legs give us the win.”

May pagkakataon pa sana ang Beermen manalo matapos na mabitiwan ang itinala nitong pinakamataaas na 16 puntos na abante sa natitirang 7 segundo subalit hindi naipasok ni import Devon Scott ang jumper. (Lito Oredo)