Joey Antonio nagpapatigas para sa Auckland Chessfest

PUSPUSAN na ang paghahanda ni GM Rogelio “Joey” Antonio para sa lalahukang 2023 Bob Wade Masters and Challengers na iinog sa Enero 13 hanggang 21, 2023 sa Howick Community Church Complex sa Auckland, New Zealand.

Pangungunahan ni 13-time National Open champion Antonio ang kampanya ng Philippine chess team kung saan ay suportado ito ng Hotel Sogo.

Sasabak si 60-year-old Antonio sa masters division, standard event, single round robin format na kinabibilangan ng mga tigasing woodpushers na sina GM Elshan Moradiabadi ng USA, GM Samy Shoker ng Egypt, FM Ben Hague ng New Zealand at IM Gary Lane ng Australia.

Kasama ni Antonio na tutungong New Zealand sina NM Almario Marlon Quiroz Bernardino, Jr. at 15-year-old Woman National Master Antonella Berthe Murillo Racasa na makikipagtagisan naman ng isip sa Challengers 2 section.

“We would like to express our sincerest gratitude to Hotel Sogo by throwing its full support to Philippine chess team campaign to the 2023 Bob Wade Masters and Challengers,” sabi ng ama ni Antonella na si Roberto Racasa, ang delegation head.

Naniniwala si Antonio na kaya nilang mag-uwi ng karangalan sa bansa dahil magaganda ang kanilang performances sa mga tournament na sinalihan nakaraan. (Elech Dawa)