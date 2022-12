Himas tiyan sa buntis

Napanaginipan ko na may buntis daw akong nakasabay sa jeep tapos hinimas-himas ko ‘yung tyan niya.

Nung una, nag-uusap lang ata kami, basta parang magkakilala kami nung babae, pero ang naalala ko e hinimas ko ‘yung tyan niya sabay sabing healthy sana si baby. Parang normal lang naman ‘di ba? Pero kasi sa totoong buhay e hindi naman ako mahilig sa mga bata talaga. May pahiwatig ba ang panaginip na ito sa akin? Mag-40 na pala ako and single. May ibig sabihin ba ito?

GG

Ang mga panaginip na tungkol sa pagbubuntis ay nangangahulugan ng positibong pahiwatig dahil indikasyon ito ng pagkakaroon ng mga bagong simula o kaya naman ay mga challenge na magpapatibay sa iyo at huhubog para mas maging mabuti kang indibidwal.

Hindi ito literal na nangangahulugan na ikaw mismo ay makakaranas ng pagbubuntis.

Ibig sabihin lamang nito ang dreamer o ang taong nagkaroon ng ganitong panaginip ay dumadaan sa proseso ng pag-grow sa kanyang pagkatao at karakter.

Ngayon ang panahon ng renewal at rebirth o pagkabuhay ng mga ideya na magagamit mo sa iyong career o negosyo. Gamitin ang time na ito para kumalat ng lahat ng pwede mong makuhang material na mapapakinabangan mo.

Marahil ay nagtataka ka rin kung sino o ano’ng sinisimbolo ng buntis na babae na nakita mo sa iyong panaginip. Ikonsidera mo siya bilang parte ng iyong pagkatao.

Maaaring siya ang parte ng iyong sarili na nagtataglay ng potential na hindi mo nalalaman sa ngayon.

Sa madaling salita, kailangan mo pang hanapin ang mga skill na magpapalabas sa full capacity mo. Huwag kang tumigil na matuto ng mga bago dahil para rin ito sa iyong sarili.

Halimbawa nito ay pagiging artistic, marahil ay magaling sa arts pero dahil tingin mo ay hindi ito ang career na magdadala sa iyo sa pagyaman ay hindi mo na ito tinuloy.

Magkaroon ka ng reconnection sa iyong sarili para mas matukoy mo pa ang mga gusto mong gawin.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com