Hannah Arnold bigo: Jasmin Selberg ng Germany waging Miss Int’l

Bigo si Hannah Arnold na maiuwi ang Miss International crown pagkaraan ng dalawang taong walang pageant dahil sa COVID-19 pandemic.

Ginanap sa Tokyo Dome City Hall noong December 13 ang pagbabalik ng Miss International pageant at si Miss Germany Jasmin Selberg ang nagwagi ng korona. Isang university student si Selberg taking up history and philosophy. Siya rin ang kauna-unahang winner na magsusuot ng brand new Miss International crown donated by Long Beach Pearl.

Naipasa na rin ni Miss International 2019 Sireethorn Leearamwat of Thailand ang korona pagkatapos niyang mahawakan ito ng tatlong taon.

Ang runners-up ay sina Miss Cabo Verde Stephany Amado (first runner-up), Miss Peru Tatiana Calmell (2nd runner-up), Miss Colombia Natalia Lopez (third runner-up), and Miss Dominican Republic Celinee Santos Frias (4th runner-up).

Hindi naman nasayang ang presence ni Miss Philippines dahil pumasok naman siya sa Top 15 kaya nairampa rin niya ang mga dinala niyang gowns na gawa ng iba’t ibang Filipino designers. (Ruel Mendoza)