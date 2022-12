Grandmaster John Paul Gomez tuloy sa pananalasa

NAKAPUWERSA si Filipino Grandmaster John Paul Gomez sa four-way tie sa unahan matapos maitala ang crucial third-round victory sa MCPL’s Manny Pacquiao International Open Chess Festival sa General Santos Miyerkoles, Disyembre 14.

Nakaungos si Gomez kontra kay International Master Michael Concio Jr. sa 56 moves ng Guioco Piano Opening para makisalo sa top spot kasama sina GMs Hovhannes Gabuzyan ng Armenia, Lucas Van Foreest ng Netherlands at Pier Luigi Basso ng Italy tangan ang tig tatling puntos.

Si Gomez, ang 37-year-old na country’s best scorer at undefeated seven points out of 10 games sa World Chess Olympiad sa Chennai, India sa taong ito, ay ipinakita ang kanyang husay sa opening at endgame technique para gapiin si 17-year-old Concio. (Elech Dawa)