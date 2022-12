Family Feud napakasaya

GOOD day mga ka-Talakers at ka-Depensa. Napaka-memorable kamakalawa, December 13, Martes, dahil kami ng aking pamilya ay lumahok sa show ng GMA-7 na Family Feud.

Ang host ng show ay ang pangunahing star ng network na si Dingdong Dantes. Mabait si Dong, personal ang approach niya sa pamilya ko. Mabait at accomodating.

Ang nakalaban naman namin ay ang grupo ng ex-PBA na sina Ranidel De Ocampo, Rico Maierhofer, Gary David at Yousif Aljamal.

Masaya ang show, very engaging sa fans at guests kaya ang ratings ng Family Feud ay double digit pataas.

****

Usapang NCAA Finals.

Keys to winning para sa College of Saint Benilde.

1. Ituloy ang fullcourt o backcourt pressure ng Benilde Blazers sa koponan ng Letran Knights.

2. Kailangan maging physical pa rin ang Benilde kontra Letran.

3. I-double team si Louie Sangalang sa poste.

Para naman sa Letran.

1. Solid defense on Will Gozum and Migs Oczon.

2. Boxout sa mga athletic big guys ng Blazers na sina

Corteza, Gozum and Lepalam.

3. Kailangan umiskor ang mga gwardiya ng Letran na sina Reyson at Olivario.

Papunta ang PBA Legends sa Calauan, Laguna para sa isang laro kay Mayor Caratihan.

Ang mga lalaro ay sina Nelson Asaytono, Bong Hawkins, Allan Caidic, Willie Miller, Marlou Aquino, Noli Locsin at ang inyong lingkod Jerry Codinera po.

Abangan ang NCAA Finals ng Saint Benilde at Letran sa December 18, tayo po ay nasa sports panel.