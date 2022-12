Faith binantaang sasampalin, sasabunutan

Pinupuri ng mga netizen ang husay bilang kontrabida ni Faith da Silva sa afternoon teleserye ng GMA na Unica Hija.

Marami nga ang gigil na sabunutan at saktan si Faith dahil sa character niyang si Carnation na ngayon ay nagpapanggap bilang si Hope.

Sey naman ni Faith ay natutuwa siya sa mga bayolenteng feedback ng mga nakakapanood ng Unica Hija at mas ipapakita pa niya kung gaano kasama pa si Carnation sa mga susunod na episodes.

Nagpapapasalamat pa si Faith dahil unti-unti na niyang naipapakita ang improvement niya sa pag-arte. Hindi nga raw sapat na may maganda kang mukha sa showbiz, kailangan ay may talent kang ipagmamalaki.

Marami raw kasi ang nagsasabi noon pa kay Faith na pang-beauty queen ang ganda niya. Pero mas higit pa raw sa pagiging beauty queen ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kaya naman naisipan niyang sumali noon sa StarStruck 6 noong 2015.

‘Yun lang daw ang contest sa TV na sinalihan ni Faith pero masuwerteng nakapasok siya sa Top 14 sa higit na 50 contestants na nakasabay niya. Isa raw sa meron si Faith ay tiyaga at sipag. Kahit na raw sa Laguna pa siya nakatira noong panahong iyon, maaga raw siyang nagigising para mag-commute at maka-attend ng workshop sa GMA studio sa Quezon City.

Sa murang edad noon ni Faith, natuto na raw siyang maging independent.

“Noong una, si mama sinasamahan ako tsaka ‘yung kapatid ko. Pero siyempre may sari-sarili din silang buhay nila. So ako ang sabi ko ‘Kaya ko ‘yung sarili ko. So nag-MRT ako, nagdyi-jeep ako, minsan nga naglalakad pa ako kasi ayokong nale-late.

“At that time I was still so young, ‘yung priorities ko in life hindi pa ‘yon. Parang I just wanted to have fun. Pero hindi nga rin ako makapag-have fun masyado kasi nga wala akong pampondo sa mga bagay na gusto kong gawin. At saka ayokong mandamay ng ibang tao like family ko.

“After the show, doon talaga na-open up ‘yung heart ko na ‘Uy this pagiging artista, masaya pala siya. At saka hindi lang din pala siya ‘yung laro-laro lang na, akala mo maganda ka lang. Kailangan may talent ka, kailangan focused ka. Tsaka kailangan gusto mo talaga ‘yung ginagawa mo,” sey pa ni Faith na inaani na ngayon ang maraming blessings dahil sa kanyang mga sakripisyo noon. (Ruel Mendoza)