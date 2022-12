DTI may resibo sa P500 pang-Noche Buena diskarte

Iginiit ng Department of Trade and Industry (DTI) na hindi pang-iinsulto sa mga mamimili ang pagpapalabas nito ng pahayag na sapat ang P500 para sa simpleng Noche Buena package ng pamilyang may limang miyembro.

Sinabi ni Atty. Ruth Castelo, undersecretary ng DTI, na kung tutuusin ay uubra talaga ang P500 budget sa pambili ng panghanda sa Noche Buena.

“Puwede naman talaga, I mean we have proof already kasi kami na mismo ang namili, may resibo kami. Kung pipilosopohin mo lang malamang hindi talaga ito kasya,” pahayag ni Castelo.

Sinabi pa ni Castelo na ang pangunahin nilang intensyon sa pahayag na ito ay makapagbigay ng idea sa publiko kung paano mapagkakasaya ang budget para magkaroon ng masayang salo-salo ang pamilya sa pasko.

“Ang aming intensyon would be to have help sa mga tao, makapagbigay kami ng idea para sa masaganang Pasko na tuloy pa rin ang Pasko sa ganitong halaga na pang-Noche Buena,” dagdag pa ni Castelo.

Iginiit pa ni Castelo na ang kanilang pahayag ay gabay lamang sa mga namimili lalo na ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin. (Betchai Julian)