DA takot sa mga rice smuggler

Tumangging magkomento ang Department of Agriculture (DA) sa ulat na posibleng kapusin sa supply ng bigas ang bansa sa susunod na taon.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Agriculture Deputy Spokesman Rex Estoperez na iniiwasan nilang magsalita hinggil sa isyu dahil posibleng magkaroon ito ng epekto sa merkado at biglang tumaas ang presyo ng bigas.

“Hindi muna kami magko-comment diyan, kasi kapag mismong DA ang magsasabi na ganito ang mangyayari by next year, mukhang magkakaproblema tayo sa international market,” ani Estoperez.

Ang ginagawa aniya ngayon ng ahensya ay alamin ang imbentaryo kung gaano pa kadami ang supply ng bigas mayroon ang bansa.

Binabantayan din ng DA ang importasyon ng bigas ng pribadong sektor dahil sa posibilidad na magtaas ng presyo ang mga trader pati na rin ang mga sindikato ng smuggling na posibleng magsamantala sa sitwasyon.

“Ang tinitingnan natin ilan pa ba ‘yong imbentaryo natin plus ‘yong importasyon ng private sector, mukhang masyadong mahigpit na, others will go to smuggling rather than iyong sa legal importation,” dagdag ni Estoperez. (Aileen Taliping)