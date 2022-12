Angat ang Pinay! Christine Hallasgo wagi sa Vietnam marathon

HINATAK ni 2019 SEA Games champion Christine Hallasgo ang Team Philippines 7-Eleven sa 3 ginto, 4 pilak at 2 tansong medalya sa 10th Ho Chi Minh City International Marathon sa Vietnam.

Pinamunuan ni Hallasgo ang women’s 21k run sa 1 oras, 21 minuto at 5 segundo, halos 7 minuto bago ang second placer at kapwa Pinay na si Nhe Ann Barcena.

Ang isa pang miyembro ng national pool na si Richard Salano ay nadoble ang tagumpay ni Hallasgo sa pag-top sa men’s 21k sa loob ng 1 oras, 10 minuto at 33 segundo kung saan kinumpleto nina Prince Joey Lee at Jerome Casinillo ang isang sweep para sa mga Pinoy.

Si Bryan Quiamco ng Lanao del Norte ang lumabas bilang pinakamahusay na performer para sa koponan, nangibabaw ang 42k main event sa loob ng 2 oras 38 minuto at 28 segundo.

Si Quiamco, na nanalo sa 7-Eleven Run noong Pebrero, ay natapos ng dalawa’t kalahating minuto bago ang second-placer at teammate na si Jerald Zabala.

Nabigo ang mga Pinoy na manalo sa lahat ng pangunahing kaganapan nang pumangalawa at pumangatlo sina Judelyn Miranda at Maricar Camacho sa women’s 42k. (Lito Oredo)