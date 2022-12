5 taon na wanted naispatan sa socmed, tiklo

Nagwakas na ang pagtatago ng isang factory worker na mahigit limang taon na hinanting ng pulisya sa Sorsogon nang mai-post ang larawan nito sa Facebook at maispatan ng mga awtoridad sa Valenzuela City nitong Martes.

Kinilala ang akusado na si Christian Gargallo, 30, pansamantalang nanunuluyan sa Lamesa St., Barangay Ugong ng nasabing lungsod.

Sa rekord ng pulisya, may nakabinbin na warrant of arrest si Gargallo sa Regional Trial Court (RTC) Branch 55 sa Irosin, Sorsogon sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Againts Abuse, Exploitation and Discrimination Act, na ginawa nito sa nasabing lalawigan noong Enero 17, 2017.

Tiyempong nakita ng mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section (WSS) ng Valenzuela City Police Station (VCPS) ang nasabing post kasama ang impormasyon na nagtatrabaho ito sa pagawaan ng plastic na malapit sa tirahan nito sa lungsod.

Dinakip ito ng mga tauhan ng WSS bandang alas-tres ng hapon at nakatakda siyang dalhin sa Sorsogon para harapin ang kanyang kaso. (Orly Barcala)