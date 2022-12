$200,000 saklolo ng PH sa UN

Nangako ng $200,000 o P10,000,000 ang Philippine Mission to the United Nation para sa Central Emergency Response Fund (CERF) na bahagi ng commitment ng Pilipinas sa UN Office Coordination of Humanitarian Affairs.

Gagamitin ang pondo sa ‘life-saving humanitarian assistance’ sa mga bansang tinatamaan ng kalamidad o sakuna tulad ng mga naranasan sa bansa sa nakalipas na mga taon.

Noong 2021, tumanggap ang Pilipinas ng $12 million dollar mula sa CERF para tulungan ang mga naapektuhan ng bagyong Rai.

Ayon kay Philippine Mission to the United Nation Ambassador Antonio Lagdameo, commitment ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr sa UN Office Coordination of Humanitarian Affairs.

Hinikayat din ni Lagdameo ang ibang umuunlad na bansa na mag-ambag sa UN OCHA para matulungan ang mga bansang nangangailangan ng ayuda sa panahon ng mga kalamidad. (Dave Llavanes Jr.)