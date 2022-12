Heaven hindi nakatulog sa kandungan, laplapan kay Ian

Napanood ko na ang snippet ng ‘Nanahimik Ang Gabi’ na kung saan puro mga eksena ng kaseksihan, landian, lampungan, ng mga bida na sina Heaven Peralejo, Ian Veneracion ang mapapanood, plus of course, ang kahayupan ni Mon Confiado.

Ano ang masasabi ni Heaven na masyadong maingay ang sexy, kandungan, laplapan scene nila ni Ian?

“Hindi ako nakatulog sa sobrang ingay. Umingay talaga dahil sa scene na `yon. Happy ako na umingay. Umingay siya para marami ang manood.

“’Yung scene pa lang na `yon, ang lakas na agad ng tension, ‘yun naman ang gusto ng lahat, na hindi naman kailangan na todo, di ba? Mas masarap ‘yung may tension,” sabi ni Heaven.

Marami nga ang napa-‘sana all’ sila na lang si Heaven, dahil sa inggit na malaya nga siyang nakakandong, nakipaghalikan kay Ian.

Pero, ang tanong nga, magaling bang humalik si Ian?

“Tanunging niyo siya kung masarap ba akong humalik? Hahahaha!” hirit ni Heaven.

Pero masarap bang humalik si Ian?

“Well, as Meanne, character ko sa Nanahimik Ang Gabi, ang sasagot sa inyo. I think, okey, masarap siyang humalik. Hahahaha!” sagot ni Heaven, na parang kinikilig pa.

Sa snippet ng ‘Nanahimik Ang Gabi’ ay nasilip na rin ang swimming pool scene ni Heaven na talagang nalantad ang alindog niya. Hindi ba siya natakot na magpaseksi nang husto?

“Marami pa rin namang limitations, like sa mga pakita scene nga. Lahat naman ng scene namin, bago gawin nakikita ko na kung paano, kung anong klaseng shot ang gagawin. As in may graphic na `yon, na parang anime.

“Ganun kalaki ang respeto nila sa akin, kaya nakakatuwa!” saad niya.

Ano ang reaksiyo ng mommy niya sa mga sexy scene niya?

“Lahat ng ginawa ko binasa ni mommy ang script before siya mag-go. Protektado naman niya ako.

“Sabi lang niya, I’m here to guide you. So, confident naman ako sa ginawa ko,” sagot ni Heaven.

Pero, ano ang reaksiyon niya sa graphic ng ‘kandungan’, ‘laplapan’ scene nila ni Ian?

“Sa akin okey naman. Na-surprise ba talaga sila?

“Pero kung iisipin ko nga ngayon, siguro hindi ‘yon magagawa ni Heaven. Ang galing lang, sobrang na-immerse ako sa set namin. Nakalimutan ko si Heaven, at talagang naging si Meanne ako.”

Wala bang nagselos sa scene na `yon?

“Ang daming nagselos, mga netizen na mga babae ang nagselos. Nagtataka nga ako, parang baligtad, parang si Ian pa ang biktima.

“I mean, ako ‘yung babae, ako ‘yung mas bata, pero pag binasa mo mga reaction ng mga netizen, parang si Ian pa ang biktima. I don’t know why? Hahahahaha!” sabi ni Heaven.

Anyway, puro pasa-pasa rin ang katawan ni Heaven na kagagawan naman ni Mon.

“Nagkaroon naman kami ng parang practice before hand. May mga foam pa nga, Pero nung shot na, puro pasa pa rin ako. Plus puro gabi kasi kami nagsyusyuting. Hindi na kami nakakakita ng araw.

“Sobrang in character na kaming lahat. Napi-feel mo ang stress. Kasi nga iba ang dating sa shooting.