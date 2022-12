Trending worldwide: Sarah tunay na reyna ng ASAP

Bigtime ang episode ng “ASAP Natin ‘To” nitong nakaraang Linggo (Dec. 11) dahil maliban sa mga bigatin na performances, tumapak na rin sa “ASAP” stage ang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo.

Nag-trending agad sa Pilipinas ang official episode hashtag na #ASAPChristmasFest at pinag-usapan naman worldwide ang #SarahGeronimo, ‘popstar royalty is back,’ at ‘Sarah G on stage.’

Nagdiwang ang mga Popsters sa kanyang pagbabalik sa entablado ng ABS-CBN. Higit isang dekada na kasing parte ng “ASAP” si Sarah G kaya talagang inabangan ito ng kanyang fans.

“This is how it’s done! Live singing while slaying the dance choreo! Total performer Sarah G is back indeed!” tweet ni Fearless Tiwalag KevinArthur sa video ng performance ni Sarah.

“’Nobody else can do it like Sarah’ – sir Gary. Sooo true. Ang galing bhie. Walang kupas,” sey naman ni @benieclyde06.

Nitong mga nakaraang buwan, naghahandog lamang ng pre-recorded special performances si Sarah sa “ASAP,” pero nitong Linggo ay live na live siyang kumanta at sumayaw sa studio ng variety show.

Na-miss daw ni Sarah ang pag-perform sa “ASAP.”

“Ibang klase. Ibang klaseng experience. Iba po talaga dito sa ‘ASAP’ stage. Walang halong echos.”

“Medyo natagalan po pero nandito naman po ako. Maraming, maraming salamat po sa muling pagtanggap. At sa mga Popsters na patuloy pa ring sumusuporta, maraming, maraming salamat po. Merry Christmas po sa ating lahat,” dugtong pa ni Sarah. (Rb Sermino)