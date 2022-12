Time For Glory angat sa Pasay Grand Cup

PINAGWAGIAN ng kabayong Time For Glory na pagmamay-ari ni Engr. Jun Sevilla and ika-9 na pag-arangkada ng Pasay ‘The Travel City’ Grand Cup nitong Linggo, Disyembre 11, sa Metro Turf sa Malvar, Batangas.

Sa pagrenda ni Mark Alvarez ay tinapos ni Time For Glory ang 1,800-metrong karera sa tiyempong 1:52.6 para makopo ang P450,000 premyo.

Pumangalawa si Robin Hood na may P168,750 sa owner nito at pumangatlo naman si Gusto Mucho na may premyong P93,750.

Pumang-apat si Flaterring You na nag-uwi ng P37,500.

Ang karera nitong Linggo ay nakapagtala ng dalawang record, P25.75 million na benta sa araw na iyon ay ang pinakamalaking naitala sa Sunday races sa taong ito.

Sa kauna-unahang pagkakataon din sa taong ito ay walang nanalo sa tatlong sikat na winner-take-all events.

Ang Pasay ‘The Travel City’ Racing Festival ay itinataguyod ng Lungsod ng Pasay at ng Metro Manila Turf Club kasama ang Newport World Resorts, SMDC, PCSO, Pagcor, Double Dragon Properties, Century Peak, Willy Ke, Willy Sy, at Boysen Paint. Itinatakbo rin ito bilang pagpugay sa anibersaryo ng Pasay City, ang tinaguriang Pinto ng Turismo sa bansa.

Namayani naman sa 9th Pasay City Rep. Tony Calixto Cup ang kabayong Basheirrou na ginabayan ni Kelvin Abobo.

Kalakip ng wire-to-wire victory ni Basheirrou ang P300,000 premyo.

Pumangalawa naman si Gomezian na nagwagi ng P112,500 premyo at sinundan ito nina Don Julio at Eazacky na nanalo ng P62,500 at P25,000, ayon sa pagkakasunod.

Ang Grand Cup winner noon isang taon na si Raintree Starlet, na nirendahan ni Jesse Guce, ay naghari sa 9th Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano Cup para makuha ang top prize na P300,000.

Pumangalawa si Palibhasa Lalake (P112,500), pumangatlo si Speed Fantasy (P62,500) at pumang-apat si Sudden Impact (P25,000).

Si Sweet Giselle naman ang nag-uwi ng P240,000 pangunahing premyo sa Former Pasay OIC Mayor Duay Calixto Memorial Cup na sakay si jockey OP Cortez.

Pumangalwa si Swakto Power Duo (P90,000), pumangatlo si Player Andri (P50,000) at pumang-apat si Gintong Hari (P20,000).

Nanalo naman sa mga trophy races sa racing festival sina Mommy Zen sa PCSO Race; Red Sole sa Pasay Coun. Mark Calixto Race; It’s A Deal sa Pasay City Council District I Race; Rain, Rain Go Away sa Pasay City Council District II Race; Piece of Cake sa Pasay City Vice Mayor Ding del Rosario Race; Landslide sa Pasay Engineer’s Office Race; at Misha sa SMDC Trophy Race. (Abante Sports)