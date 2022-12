Sunod-sunod na Christmas party

Sa kagustuhan na magkita kita, lalo na ngayong lumuwag ang mga kundisyon, ay tuluyang nagkaroon na ng pagkakataong muling masilayan ang isa’t isa. Hindi na sa cellphone, tablet o computer, kundi harap harapan na talaga.

Kaya naman in this season of joy ay nagkakaroon na ng mga gatherings at sunod sunod na Christmas parties. At tayong mga pinoy, kapag party ay siguradong engrandeng handaan ang kasabay. Ilalabas ang kanilang husay sa kusina at paghain ng mga paboritong mga pagkain. Kasama din dito ang sarap ng pagkain at madalas mga kundisyon na pweeng magyari dahil sa pagkain. Isaisahin natin ang mga ito.

Ang una, dahil sa kagustuhang makakain ng husto sa party ay hindi kakain maghapon para siguradong walang laman ang tyan. Ito ay para naman makadami ng kain. Ang mali dito ay gugutumin natin ang ating sarili, parang starvation. Sa ganitong pagkakataon, regular na tataas ang asido sa tyan dahil tantyado nito ang pangangailangan upang mag digest ng kinain. May kinain man o wala dadagdag ang stomach acids at kung walang pagkain na tutunawin, maaaring ang lining nito ang makumpromiso. Mananakit ang tyan. Pwede din na sa dami ng acids ay malagyan ang gastroesophageal junction kung saan sensitibo at manakit ang sikmura. Kaya dapat maski papaano ay kumain pa din sa maghapon. Kung sakali naman na napadami ang kain sa handaan, pwedeng manakit dahil maimpatso at hindi matunawan. Pwede naman sumobra ang acids dahil sa dami ng kinain. Kung sobra sobra pa, maaaring dumuwal at isuka pa ang nakain. Magkakaroon ng matinding irritation ang esophagus at manakit ito. Ang napakatindi ay kung masuka, baka mapunta ang pagkain sa trachea o daanan ng hangin at magkaroon ng aspiration. Kung malala, ay aspiration pneumonia ang mangyayari kung saan magkakaroon ng hadlang ang daloy ng hangin at ito ay nakamamatay. kaya hinay hinay lang sa pagkain at kaya nga hindi tayo pinapahiga ng ating mga lola at nanay pagkakain.

Ang iba pang problema ay may kinalaman sa paguwi ng pagkain mula sa party. Sa sobrang nasarapan sa handa, lalo na kung paborito ito, ay sadyang maguuwi nang makakain pa kinabukasan nito. Ang una ay ang pagkaing iuuwi, siguruhing pwedeng iuwi at walang laman na madaling masira. Siguraduhing din, kumuha sa orihinal na lalagyan at hindi sa napagkalikot na. Hindi lang ang pagkain ang mahalaga kundi ang lalagyan nito ay dapat malinis at ligtas sa mikrobyo. Ang iuuwi ay gusto natin maenjoy at hind imaging sanhi ng diarrhea, loose bowel movement (LBM) o pagtatae. Kung mangyayari ito sa loob ng dalawa hanggang apat na oras pagkakain, ay siguradong dito nanggaling at na food poison kayo. Kung ito ang mangyari, mainam na mag volume per volume replacement ng oresol o oral rehydration solution. Kung hindi mawawala, ineeksamin ang dumi o fecalysis para malaman kung ano ang naging sanhi at para mas magamot ng mabuti.

Talagang nageenjoy tayong lahat sa pagkain. Tunay tayong magenjoy at hindi masira ang okasyon o pagkatapos nito dahil sa sakit o magkasakit.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe! Sundin ang minimum health requirements! Magpabooster!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 at IZTV 23 tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahay sa DZEC1062 tuwing huwebes 1pm) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.