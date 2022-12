Subsidy sa mga tricycle driver abot-kamay na lahat

Inihayag ni Secretary Jaime Bautista nitong Martes na target ng Department of Transportation (DOTr) na makumpleto ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver sa susunod na buwan.

Sa pagdinig ng Commission on Appointments sa kanyang ad interim appointment, sinabi ni Bautista sa mga mambabatas na inaasahan ng DOTr na magbabayad ng 60% ng kabuuang mga benepisyaryo sa katapusan ng taon at tapusin ang buong pagbabayad sa humigit-kumulang 600,000 tricycle driver sa kalagitnaan ng Enero 2023.

Malayo pa ito sa bilang ng kasalukuyang binabayarang benepisyaryo, na sinabi ni Bautista na nasa humigit-kumulang 20,000 — o mahigit 3% lamang ng kabuuan.

“When I assumed office po, we started paying the fuel subsidy of the tricycle drivers po, and in the first few weeks that we implemented this, we were able to pay po around 6,000 of them,” pahayag ni Bautista.

“But nagkaroon po kami ng kaunting problema [we experienced a slight problem] in terms of getting more information. But as of today po, we have paid more than 20,000 of them,” dagdag nito.

Noong kalagitnaan ng Marso, sinimulan ng pamahalaan sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan upang makatulong sa pag-iwas sa epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng subsidy program na ipinagpatuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga makikinabang ay ang mga driver ng public utility vehicles, taxi, tricycle, ride-hailing apps at delivery services.

Gayunpaman, matagal nang inirereklamo ng mga tricycle driver ang pagkaantala sa pagkuha ng ayuda.

Mula noong nakaraang administrasyon, iniugnay ng Department of the Interior and Local Government ang mabagal na pagpapalabas sa pagkabigo ng mga local government unit na magsumite ng validated list ng mga eligible beneficiaries sa kani-kanilang lugar.

Sinabi ni Bautista na inatasan na niya ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makipagtulungan sa mga LGU.

Nauna ring sinabi ng DILG na ang mga tricycle driver ay makakakuha lamang ng P1,000 bawat isa, taliwas sa P6,500 na ibinibigay sa mga jeepney driver. Ipinaliwanag ng gobyerno na ang mas mababang halaga ay dahil sa mas kaunting gasolina ang ginagamit ng mga tricycle kumpara sa ibang sasakyan tulad ng jeepney at bus. (Betchai Julian)