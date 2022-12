Sindikato pinakyaw sibuyas para sumipa presyo

Inihayag ni Department of Ariculture (DA) spokesperson Rex Estoperez na na may ilang sindikato ang pumapakyaw ng pulang sibuyas at iniimbak upang tumaas ang presyo nito sa mga pamilihan ngayong nalalapit na kapaskuhan.

Ayon kay Estoperez, nakatanggap siya ng impormasyon na ang ilang mga sibuyas ay binili na mas mababa sa halaga ng produksyon sa panahon ng ani at hindi pa nailalabas sa mga pampublikong pamilihan.

Aniya, sinisiyasat na umano ng mga awtoridad ang mga cold storage facility upang matunton ang mga nakaimbak na supply.

“Hindi bumababa ang presyo even though ini-encourage na natin ‘yong nagtatago po ng pulang sibuyas na [ilabas]… doon sa ibang mga market may bahagya lang [na paggalaw sa presyo] pero napakaunti,” giit ni Estoperez sa isang public briefing.

“Alamin natin ‘yong pagpunta natin sa ground ngayon, na kung ano ba estimates natin, even though natamaan tayo ng bagyong Paeng, ano ang estimates nito? ‘Yon ba ang problema natin sa supply or talagang may nagtatago lang?” anang opisyal.

Aniya, magtutungo rin ang mga monitoring team sa lalawigan ng Nueva Ecija upang suriin ang mga posibleng pag-aani sa off-season na maaaring magparami ng suplay ng pulang sibuyas, na aniya ay sapat na hanggang sa katapusan ng taon.

“Mayroon tayo, sa ating pagtaya (supply), lagpas naman tayo sa a¬ting supply. ‘Yon lamang ang kuwestiyon doon ay ‘yong presyo,” dagdag pa ni Estoperez.

Sinabi rin ni Agriculture Undersecretary Kristine Evangelista na tila sapat naman ang supply ng red onions base sa datos ng Bureau of Plant Industry (BPI) ngunit may iba pang mga kadahilanan sa posibleng kakulangan nito.

Nabatid sa monitoring ng DA nitong Martes, ang mga pulang sibuyas ay ibinebenta sa halagang P300 kada kilo sa ilang wet market sa Metro Manila. (Dolly Cabreza)