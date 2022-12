‘Showtime’ pinaliyab ng Girl On Fire

Patuloy ang pagbuhos ng papuri sa “It’s Showtime” segment na “Girl On Fire” dahil sa mala-‘ASAP’ nitong production.

Sa nakaraang episode ng noontime show, humataw sa entablado ang apat na weekly finalists kung saan nakakuha ang mga ito ng standing ovation mula sa mga hurado. Maging ang mga hosts ay napahiyaw pagkatapos ng dance showdown.

Kanya-kanyang pagbibida ng iba’t ibang dance genre ang mga Slay-Dy sa kanilang production number. Agaw atensyon ang isang contestant dahil sa paglalambitin nito nang patiwarik para sa aerial dance routine nito.

Bukod sa matinding sayawan, mas bumongga pa ang performance dahil sa sari-saring props at lighting nito. Maging ang mga back-up dancers ay hindi rin nagpahuli sa pagpapasikat.

Ngunit, ayon kay Slay-Dy Kate Cometa, isa sa mga finalist, isang araw lang umano nilang pinaghandaan ang performance.

“It’s a challenge for me for a one day practice lang. It’s just not me, ‘yung mga taong tumulong pa sa akin,” sey niya.

Pinasalamatan niya rin ang lahat ng kasama at tumulong sa production, lalo na sa Hataw Royalty mentors Sherwin at Teacher Jobel.

Kanya-kanyang puri rin ang mga netizens sa ‘GoF’ dahil sa ibang level nitong hatawan.

“Ang laking kawalan sa mga buhay niyo if you’re not watching @itsShowtimeNa’s Girl On Fire. Ang dali kasing i-dismiss nung talent contest na ito kasi nakasingit sa isang noontime show pero, my God, ibang level ang sayawan sa segment nila na ito. Grabe,” sey ni @supernegatrona.

Sumang-ayon naman si @MarryMarAw at kinumpara pa ito sa Kapamilya Sunday variety show. “True! Ibang level. Parang bumaliktad nga eh. Naging ASAP na ang Showtime ngayon sa level ng energy!” komento niya.

Bilib din ang mga viewers sa mga hurado at mentors. “Pati mga judges ibang level din ang effort from intro performances, outfits at pati mentoring. Paano na kaya sa grand finals??” sabi ni @@mhir0701. (Rb Sermino)