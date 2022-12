Salpukan ng 4 na trak; drayber, helper tigok, 1 pa sugatan

Todas ang truck driver at kasama nitong helper habang sugatan naman ang isa pa sa salpukan ng apat na trak sa bayan ng Atimonan sa Quezon nitong Lunes ng gabi.

Ayon kay Quezon Police Provincial Office (QPPO) public information officer Lt. Lovelynn Lalunio, kapwa idineklarang dead on arrival sa Dona Martha Memorial District Hospital mula sa tinamong pinsala sa ulo at katawan sina Romeo de la Cruz Nazar, 60, ng Bagong Sta. Rosa Village sa Sta. Rosa, Laguna, at helper na si Bernardo Baynado, 43, ng Jose Panganiban sa Camarines Norte. Samantala, ginagamot pa sa ospital ang drayber na si Alexander Sablaya De Leon III ng Buenavista Magdalena, Laguna na nagtamo rin ng mga sugat sa ulo at katawan.

Sa report, tinatahak ni Nazar ang Maharlika Highway diversion road sa Barangay Malinao IIaya sa Atimonan bandang alas-otso ng gabi nang lu-mipat ito ng linya dahilan para masagi niya ang trak na minamaneho ni Alberto dela Roca Dapog.

Dahil pababa ang direksyon ng trak, sunod nitong nasalpok ang dalawa pang trak sa kabilang lane na minamaneho naman nina De Leon at Es-meraldo Timbal Jr., dahilan para maipit ang mga biktima sa kanilang sasakyan