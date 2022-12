Rhian Ramos natuwa sa panghugas ng hiyas

Nang dahil sa ‘bidet’ ay mas lalong nakumbinse si Rhian Ramos na mas masarap pa ring manirahan sa Pilipinas. Ang sinasabing panghugas ng private parts ang naging content ni Rhian sa kanyang tweet na nagbabalita ng kanyang pagbabalik sa bansa, matapos ang saglit na bakasyon sa Australia, para bisitahin ang kaibigan niyang buntis ngayon na si Bianca King.

“I love to travel but the Philippines has bidets. No place like home,” sabi ni Rhian, na tila na-miss nga ang panghugas na bulaklak.

Hindi mahanapan ng dahilan ng mga panatiko ni Rhian kung bakit biglang napagtripan niyang pagkumparahin ang Pilipinas sa ibang mga bansa dahil sa bidet.

Baka raw naimbiyerna si Rhian sa mga pinuntahan niya sa Australia dahil walang bidet na panghugas ng kanyang hiyas. (Rey Pumaloy)