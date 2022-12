PNP todo alerto sa CPP-NPA anniversary

Inilagay na ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., ang lahat ng puwersa ng pulisya sa pinakamataas na alert status bilang paghahanda sa posibleng pag-atake ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines-New Peoples Army (CPP-NPA) na mag-diriwang ng kanilang ika-54 anibersaryo ngayong buwan.

Inanunsyo ito ni Azurin sa isinagawang year end PNP command confer-ence sa Camp Crame kahapon na dinaluhan ng mga opisyal ng Special Action Force (SAF), Regional Mobile Forces Battalion (RMFB) at iba’t ibang mga police unit sa buong bansa.

“The Special Action Force and all 17 Regional Mobile Force Battalions nationwide will be put to highest alert for any possible tactical en-gagements and harassments against government forces,” pahayag ni Azurin.

.

Nakatakdang ipagdiwang ng rebeldeng grupo ang kanilang ika-54 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng CPP-NPA sa Disyembre 26.

Inaasahan naman ni Azurin na bababa ang krimen ngayong Kapaskuhan kumpara sa kahalintulad na panahon noong 2021 dahil sa pagpapakalat nila ng 85 porsyento sa PNP personnel sa mga matataong lugar katulong ang iba pang force multiplier.

“It is during this time that policemen should be on alert and people should see more cops on the street as it is expected that criminals would go around preying on the public,” saad pa ni Azurin. (Edwin Balasa)