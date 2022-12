Pari kinasuhan na kumutya sa imahen ng Birheng Maria

Kinasuhan sa Quezon City Prosecutor’s Office ang isang pari dahil sa umano’y pangungutya, malisyoso at mapanirang mga pahayag nito sa imahen ng Our Lady of Mary Mediatrix of All Grace sa Lipa City, Batangas.

Kasong paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o Offending Religious Feelings ang isinampa ni dating Sandiganbayan Associate Justice at ex-Commission on Elections (Comelec) chair Harriet Demetriou laban kay Fr. Winston Cabading ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism.

Tinukoy ni Demetriou ang video ng isang press conference kung saan ay pinagtawanan umano ng pari ang aparisyon ng Birheng Maria sa Lipa City, Batangas noong 1948 gayundin ang sinasabing pag-ulan ng mga ta-lutot ng rosas at paglalangis ng imahen ng Our Lady Mary Mediatrix.

Tinawag din ni Demetriou na ‘notoriously offensive’ ang pagtrato ni Cabading sa Mediatrix of All Grace bilang ‘demonic’ sa lecture nito na ‘Basic Catholic Theology on Angels and Demons, Angels in Christian Life’ kahit pa sinasabing nasaksihan ng ilang madre ang ipinakitang serye ng mga himala ng Birhen.

Iginiit din ni Demetriou sa kanyang reklamo kontra Cabading na na wa-lang Diocesan Verdict at Papal Decree na kumokontra sa aparisyon ng Birheng Maria.