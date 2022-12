Pantawid sa mga darating pang problema

Isa sa mga maaasahan natin na maisasama sa pagpasa ng pambansang badyet para sa 2023 ay ang pagpondo sa Libreng Sakay program. Malaki ang naitutulong ng programang ito sa mga commuter sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagkain at iba pang pang-araw araw na gastusin.

Noong isinumite ng Malacañang sa Kongreso ang proposed budget ng gobyerno para sa 2023, walang pondo para sa Libreng Sakay kaya’t nanawagan ang Department of Transportation (DOTr) sa Kamara na mabigyan ng alokasyon ang mahalagang programang ito para sa susunod na taon.

Hindi naman nag-atubili si Speaker Martin Romualdez at AKO-Bicol Cong. Zaldy Co, ang chairman ng committee on appropriations ng Kamara, na hanapan ng pondo ang Libreng Sakay program sa panukalang P5.268 trillion national budget para sa 2023.

Sumang-ayon naman ang Senado sa Kamara kaya’t ang napagkasunduan nilang final version ng badyet ay may pondo na para sa Libreng Sakay, kasama na ang mga malalaking alokasyon para sa pagpapagawa ng mga first-class hospital sa mga probinsiya, pagpapalakas ng sektor ng edukasyon at pagpapatupad ng mga infrastructure projects.

Nagsimula ang Libreng Sakay program noong 2020 sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act at napagpatuloy hanggang ngayong taon.

Hindi maikakaila na may dalang kaunting ginhawa ang Libreng Sakay sa ating mga kababayan na hirap na pagkasyahin ang kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin.

May target ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (BBM) na bawasan ang poverty rate sa 9 percent na lamang bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Pero malabo pa itong magkaroon ng progreso sa susunod na taon dahil sa mga pangyayari sa labas ng bansa na nakakaapekto sa buomg mundo. Ilan dito ang patuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang paghina ng mga malalaking ekonomiya tulad ng Estados Unidos, at ang pananatiling pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado.

Bukod pa riyan, sinabi kamakailan ng mga economic manager ng Pangulong BBM na maaring manatiling mataas ang inflation rate sa susunod na taon, na ang ibig sabihin ay mataas pa rin ang presyo ng mga pang-araw araw na gastusin, kasama na ang pamasahe.

Tinataya ring mananatiling mataas ang presyo ng krudo sa 2023. Ang forecast ng mga economic manager ay aabot pa rin sa 80 hangang 100 dolyares per barrel ang presyo ng krudo.

Sa palitan naman ng piso at dolyar, ang prediksyon nila ay mas lalo pang hihina ang pera natin. Ang kanilang worst-case scenario ay papalo sa P59 kada dolyar ang palitan sa susunod na taon.

Ang magandang balita ay sa mga dalang problema ng mga kaganapang ito sa susunod na taon, umaksyon agad ang Kongreso para makatulong sa pagkakaroon ng LUNAS.