Pangarap ni PBBM: Wala nang Pinoy na kakayod abroad

Desidido si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na dumating ang panahon na wala nang mga Pilipino na mapipilitang mag-abroad dahil sa kawalan ng oportunidad sa bansa.

Sa kanyang pagsasalita sa Filipino Community sa Brussels, Belgium nitong Lunes, sinabi ng pangulo na pangarap ng kanyang administrasyon na mabigyan ng trabaho ang lahat ng mga Pilipino upang hindi na kailanganing mangibang-bansa para lamang magtrabaho.

Aniya, nagsisikap ang kanyang administrasyon na manghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan upang mas maraming trabaho ang maibigay sa mga Pilipino.

“Kaya’t sana naman dumating ang panahon, at ito ang ating pangarap na wala ng kailangan umalis ng Pilipinas dahil walang mahanap na trabaho sa Pilipinas. Aabutin din natin ‘yan,” anang pangulo.

Umaasa ang presidente na darating ang panahon na kung mayroon mang mangingibang bansa para magtrabaho ay dahil sa mas magandang oportunidad at hindi dahil napilitan lamang.

“Ang sinasabi namin na ang pagpunta ng Pilipino para mag-abroad para magtrabaho ay hindi dahil napilitan. Ang pagpunta ng Pinoy sa — sana dara¬ting ang araw na ang pagpunta ng Pilipino sa abroad ay dahil may mas magandang puwesto lang, hindi dahil napilitan. But if you still decide to go abroad, it is of course a free choice; it will be because your expertise is needed, because — for your own professional growth or development,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)