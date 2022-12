Palarong Pambansa lalarga sa Marikina

MAGBABALIK na sa 2023 ang pinakakaabangan na Palarong Pambansa sa Marikina City.

Ito ang napag-alaman sa mga opisyales sa pagbabalik ng multi-sports na torneo na nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Education (DepEd) at tinatampukan ng mga kabataang estudyante na atleta ng kani-kanilang mga eskuwelahan sa kabuunag 17 rehiyon ng bansa.

Kabuuang 12 sports ang itatampok sa pagbabalik ng kada taong torneo na dalawang taong hindi naisagawa dahil sa paglaganap ng COVID-19 virus na nagdulot ng pandemic sa buong mundo.

Ang mga sports ay archery, arnis, athletics, badminton, basketball, boxing, football, softball, taekwondo, tennis, swimming at wrestling.

Isinagawa naman ang unang araw para sa Visayas-Mindanao cluster ang National Refresher Course for DepEd Coaches na parte sa Return to Sports bilang breakout session sa kanilang mga partikular na sport sa magkakaibang pasilidad sa Cebu City at Naga City, Cebu.

Namuno ang mga kilalang personalidad sa kanilang mga kinikilalang sport mula Department of Education (DepEd) at mga national sports associations (NSAs) ang nagsilbing resource persons at namahala sa tatlong araw na lecture at practicum sessions para sa Refresher Course.

Ang Visayas-Mindanao cluster ng National Refresher Course for DepEd Coaches on the Return to Sports ay itinakdang ganapin simula Disyembre 10 hanggang 14, 2022. (Lito Oredo)