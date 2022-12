Napanaginipan ang namaalam

‘Yung schoolmate ko dati na lalaki na hindi ko naman masyadong kilala pero kilala ko dahil sa mga naging activity dati, e nalaman kong namaalam na pala ilang buwan na ang nakakaraan.

Tapos napanaginipan ko siya nito lang nakaraan. Sa panaginip ko e ang ganda ng sikat ng araw. Tapos nakaupo raw siya sa malaking puno sa bahay ng parents ko. Humingi siya sa akin ng malamig na tubig kaya pumasok ako sa bahay para kumuha, pero walang malamig kaya naghanap ako ng mapagbibilhan ng yelo, pero dahil sa dami ng distraction hindi ko raw nakuha ‘yung tubig na hinihingi niya. Naba-bother tuloy ako sa panaginip na ito. Anong masasabi ninyo? Salamat.

Michy

Hindi komportable sa pakiramdam ang panaginip kung saan makikita mo ang taong namaalam na—close mo man siya o hindi. Pero ang mga ganitong mga panaginip ay hindi dapat nililiteral dahil may pinahihiwatig ito sa atin na maaaring magamit bilang gabay.

Isa sa mga common na dahilan ng panaginip na ito ay dahil nasa proseso ka pa ng pag-unawa sa nangyari. Maaaring hindi mo pa naiintindihan na namaalam na talaga ang schoolmate mo. Kahit hindi talaga kayo magkakilala nang lubos, ay natatandaan mo pa rin siya sa kabila ng paglipas ng panahon.

Maaaring sinasabi rin nito na kailangan mong aksyonan ang isang issue sa buhay mo na matagal nang bumabagabag sa iyo.

Pwede rin namang lately ay may iniisip kang paparating na balita at alam mong hindi ito maganda kaya ngayon pa lang ay anxious ka na. Iwasan din na ipagpaliban ang mga gawain o desisyon na dapat ay ginagawa mo na sa ngayon.

Sa marami ring kultura, sinisimbolo ng pagpanaw ang pagtatapos o ending. Ang panaginip na ito ay posibleng nagsasabi sa iyo na nalulungkot ka pa rin sa breakup na iyong naranasan sa relasyon. Ang panaginip na tungkol sa pagpanaw ay nagpapaalala rin sa emosyon tuwing nakakaranas ng breakup.

Sa huli, hindi naman masama ang dala ng panaginip na ito, katunayan ay may mga nagsasabi pa nga na isa itong positive sign. Pinapatunayan ‘yan ng puno na nakita mo sa iyong panaginip.

Nangangahulugan kasi ito ng proteksyon at stability. Pwede ring sinasabi nito na makakamamit mo ang kalakasan, growth, pag-asa at lahat ng iyong minimithi sa buhay.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com