Miguel Corteza, Benilde makikipagpalitan ng mukha

Finals Game 3 sa Linggo: (Ynares Centre-Antipolo)

3:00pm — Letran vs CSB

NAKIPAGPALITAN ng mukha sa pisikalang laro si Miguel Corteza dahilan upang mapantayan ng Saint Benilde Blazers ang ipinapakitang ng laro ng defending champions Letran Knights sa Game 2 upang mapwersa ang rubbermatch sa darating na Linggo sa Ynares Centre sa Antipolo City.

Nag-init ang dating DLSU Green Archers forward sa 14 sa kabuuang 30 puntos sa third period para sa kabuuang 21 kasama ang 10 rebounds, apat na assists at isang shot block para itabla ang serye sa 1-1 at lumapit sa pagkakaputol ng 22-taong pagkagutom sa kampeonato.

Huling natikman ng Blazers ang korona noong 2000 mula kina Sunday Salvacion, Al Magpayo, Jondan Salvador at Mark Magsumbol.

“Very physical game. Ganon maglaro ang Letran, they want to take you out of the game,” pahayag ng 6-foot-4 forward mula Negros Occidental.

“Pero sabi sa amin iyung adjustment namin is to not pay attention sa mga tactics nila and physicality, maybe ayun ang isang reason on why we adjusted in today’s game. Also, we played physical din naman. Very physical game. Ganoon maglaro ang Letran, they want to take you out of the game,” dagdag ni Corteza.

Nakipag-sanib si Corteza kay league MVP Will Gozum sa pagtala ng parehong puntos at rebounds, gayundin ang mahusay na ambag ni Migs Oczon na nagtala ng 15 marka. (Gerard Arce)