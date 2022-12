Mga junior citizen

Napaisip nang malalim mga tropapips ang mga titos at titas sa panukala ng isang senador na ibaba sa edad na 56–mula sa kasalukuyang 60, ang pagdedeklara bilang “senior citizen” sa Pinas.

Kung tutuusin, may mga taong nalulungkot ‘pagsapit nila ng 60. Iyon na raw kasi ang tatak o “officially” na idedeklarang “damatans” ka na.

Ika nga, mula sa pagiging ate o kuya, naging tita o tita, mommy o daddy, magiging lolo o lola na ang tawag sa’yo kahit wala kang apo kapag naging 60 ka na.

Ang pakunsuwelo sa pagiging senior: discount card, libreng sine, at exempted sa pila. Ang ibang lungsod, may health assistance, at cash gift at pa-cake pa kapag may okasyon. Iyon nga lang, hindi maiiwasan na may ibang negosyo na dumadaing dahil sa nawawalang kita dahil sa 20 percent discount na ibinibigay sa mga senior.

Ang ibang pamilya, inaabuso ang discount privilage ng kanilang senior. Ibig sabihin, kahit hindi naman talaga ang senior ang kumonsumo ng produkto o serbisyo, isasalpak nila ang senior citizen ng ID ng matanda para maka-diskuwento.

Mantakin mo, kahit sa parking ng mall na halagang P50, aba’y may nagpapa-discount pa. Makikita mo naman na hindi ang senior ang nagmamaneho, kung hindi pasahero o angkas lang.

Kung may mga nalulungkot kapag nag-60 dahil magiging opisyal na “damatans” na, may mga buraot na nasa late 50’s pa lang pero dumidiskarte nang makakuha ng senior citizen ID para makakuha ng discount.

Kaya kahit may mga tutol sa panukala na ibaba sa 56 ang edad ng pagdeklara ng senior citizen upang mabigyan na rin ng mga prebilehiyo at diskuwentong natatanggap ng mga 60 anyos pataas, aba’y mayroon din namang mga sumusuporta.

Sa hirap nga naman ng buhay ngayon, malaking bagay ang makakuha ng 20 percent discount sa mga bilihin, pamasahe, at mga serbisyo.

Tanong ng damatans nating ayudanatics, kapag daw kaya pumik-up ng “kalapating mababa ang lipad” ang isang senior, uubra daw kayang humirit ng 20 percent discount sa “happy service?”

Kung tutuusin, maganda ang layunin ng panukalang ibaba sa 56 ang padeklara ng senior citizens. Sabi nga, maigsi lang ang buhay lalo na ngayon. Pahirapan nga raw ang umabot ngayon ng 60 dahil sa dami ng naglalabasang sakit, hindi healthy ang mga pagkain, sobrang stress ng buhay, at kung mamalasin, mabibiktima ng krimen, o maaksidente ng kamote rider.

Ang haba daw ng buhay ng mga Pinoy ngayon, masuwerte na ang umabot ng higit 70 ang edad. Kaya kung ibaba sa 56 ang edad ng pagiging senior, mas matagal nilang mapakikinabangan ang mga pribilehiyo tulad ng discount.

Ang problema, dagdag pasanin daw ang gastos na ‘yan sa gobyerno at maging sa mga negosyante. At hindi raw maganda na 56 pa lang ang tao eh, tatawagin nang senior citizens.

Pero kung masyadong malaki ang 20 percent discount na ibinibigay sa mga senior na 60 anyos, bakit hindi gawin na 10 percent lang ang sa mga 56? At para hindi tawaging senior cetizen ang mga 56, baka puwede na muna silang tawaging–Junior Citizens. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”