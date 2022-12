Letran Knights umapela alisin suspensiyon ni Fran Yu sa Game 3

Umaasa ang pamunuan ng Letran sa pagsusumite nito ng apela upang payagan na makapaglaro sa krusyal na ikatlo at huling laban ang manlalaro nito na si Fran Yu.

Ipinaalam mismo ni Letran assistant coach Jarren Jarencio sa pagdalo nito sa lingguhang Philippine Sportswriters Association Forum na sumulat na ang pamunuan ng Knights sa NCAA Management Committee upang rebisahin at iapela ang suspensiyon ni Yu dahil sa bigat ng epekto sa kanilang laban sa matira-matibay na Game 3 sa Season 98.

“Sumulat na po sina Father sa ManCom with regards to the case of Yu. We are hoping for the best po, ” sabi ni Jarencio.

Gayunman, ipinaliwanag nito na nakahanda na din sila sa anumang desisyon kung sakali hindi na talaga makapaglaro si Yu. (Lito Oredo)