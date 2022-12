Kulang sa tao pero determinado: Miami Heat inangklahan nina Jimmy Butler, Bam Adebayo

WALO lang ang nasa lineup ni coach Erik Spoelstra pero nagawan ng paraan nina Jimmy Butler at Bam Adebayo para itawid ang Heat sa 87-82 win kontra dinayong Indiana Pacers nitong Lunes.

Nagtuhog ng 7 straight points si Butler sa dulo para ipreserba ang panalo.

Lahat ng healthy bodies ni coach Spo, nagsumite ng 5 points pataas sa pangunguna ng 22 ni Adebayo na nagbaba pa ng 17 rebounds at 20 points, 7 rebounds, 5 assists ni Butler.

Sina Adebayo at Butler lang din ang nagsumite ng double digits pero angat ang 32 of 83 (38 percent) shooting ng Miami kumpara sa 28 of 79 (35 percent) ng Indiana.

Galing lahat sa tres ang 9 points ni Max Strus sa Heat, may 9 markers din si Caleb Martin at tig-8 sina Kyle Lowry at Tyler Herro na namigay ng 6 assists.

Kinapos ang 19 points ni Buddy Hield at 18 ni Andrew Nembhard sa Pacers. (Vladi Eduarte)