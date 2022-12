Kinalabit ng Anghel

Mga ka-Misteryo ngayong panahon ng kapaskuhan, kumustahin natin ang ating mga guardian angel, totoo bang andyan sila sa tabi natin?”

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Ramil ng Nueva Ecija ay nagbahagi ng kanyang karanasan sa kanyang anghel de la guwardiya.

Misteryo: “Ano yung sabi mo na kinausap ka ng guardian angel mo? Paano?”

Ramil: “Bago yung kinausap niya ako ganito may tila umaaligid sa akin ng oras na yun. Hindi nga ako mapakali kasi nasa bahay ako relaks relaks dahil Linggo.

Umalis noon ang wife ko may derma appointment siya kaya mag-isa lang ako sa bahay watching tv. Then may kumalabit sa buhok ko sa gawing likod, natural ang instant reflexes ko lumingon pero wala naman talaga ako makikita kasi mag-isa lang ako sa house.”

Misteryo: “Hindi ka ba natakot dahil kinalabit ka ng hindi mo nakikita? Baka multo yung kumalabit sayo?

Ano ang ginawa mo?”

Ramil: “Hindi multo ang dating sa akin eh kakaiba ang energy mas calming at comfortable ako pero weird talaga yun ang feeling ko. Hindi ako natakot kahit alam ko nag-iisa lang ako sa bahay.”

Misteryo: “Then ano ang sumunod na naganap? Dito na ba nag-communicate sayo ang guardian angel mo?”

Ramil: “Nag-try ako magsalita sa mind ko. Nagtanong ako sino kang kumalabit sa akin? Aba may sumagot sa isip ko sabi niya: Ako ang anghel mo. Kaya na-surprise ako nag-doubt nga ako baka sumagot lang sa akin ang sarili ko kaya nagtanong uli ako. Kung Ikaw ang anghel ko bakit ngayon ka lang nakipag-usap sa akin? Aba biglang may sumagot at sabi niya matagal mo na akong kasama hindi mo ko kinakausap.”

Misteryo: “Eh di nag-usap ba kayo nyan? Pero teka hindi naman siguro nawala ka agad ang doubt mo. Mahirap paniwalaan na angel talaga ang kausap mo?”

Ramil: “Yes pero dahil sumasagot siya sa mga tanong ko naniwala na ako na siya ngang talaga ang anghel ko.”

Susunod pag-usapan natin ang katotohanan na Nabo-boring din pala ang ang guardian angels? Ano ang kaibhan ng angels sa spirit guides?”

Para sa inyong kuwentong karanasan ng kababalaghan, mag-email sa misteryophilinet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#