Kevin Durant, Kyrie Irving pinagulong Washington

Nakapag-recharge na sina Kevin Durant at Kyrie Irving, ipinagpag ng Brooklyn ang dinayong Washington Wizards 112-100 nitong Lunes.

Nagsumite si Durant ng 30 points, may 24 si Irving sa panalo.

Kasama ang dalawa sa pitong players na ipinahinga ng Nets sa panalo kontra Indiana noong Sabado.

“I thought you saw our guys extremely fresh,” ani coach Jacque Vaughn. “We had a lot of juice to start the game, and plenty to finish.”

Tumipa ng season-high 22 points si Will Barton, inayudahan ng 20 ni Kyle Kuzma pero naubusan ang Wizards. May 20 pa si Kristaps Porzingis pero lumabas bago natapos ang third quarter at hindi na bumalik dahil sa pananakit ng likod.

Dikitan ang laro sa first half, kumalas ang Brooklyn sa third 88-71 na naibaba na lang ng Washington sa walo sa fourth. (Vladi Eduarte)