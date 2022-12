Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 14, 2022/Miyerkoles / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Rafi’s Point, 5 Mr. Manilenial, 3 Shelltex Magic, 6 My Dad Bogart

R02 – 4 Sound Barrier, 7 Space Jam, 12 Ashkenazi, 8 Etnad

R03 – 6 Morning Girl, 7 Hang Loose, 13 You Never Know, 12 Easy Landing

R04 – 5 Sun Dance, 6 Tons Of Gold, 4 Janni Banni, Entry No. 9

R05 – 3 Big Girl, 10 Golden Eight, 9 Panday Pira, 6 Matalang Talang

R06 – 8 I Tell You, 1 Mettle Strength, 10 Pady Khaleesi, Entry No. 2

R07 – 10 Yakapin Mo Ako, 2 Nicole’s Best, 11 Tan Goal Too, 8 Just And Fierce

Solo Pick: Sound Barrier

Longshot: Morning Girl, Big Girl, I Tell You