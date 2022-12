Kakambal ni Martin kinababaliwan sa kumu

Bibilib ka talaga sa kasipagan ni Martin Nievera, Dondon (my dear editor). Aba, araw-araw may trabaho siya, huh!

Kagagaling lang niya noong isang araw sa Ormoc City kung saan may Christmas event sa lugar nina Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres-Gomez at nang kumustahin ko sila ng personal manager niyang si Joy Alonzo, nasa isang hotel naman sila sa Roxas Boulevard para naman sa isa pang event.

Actually, araw-araw nga ay may iba’t ibang event si Martin dahil talaga namang napakaraming kumukuha sa kanyang serbisyo. Thankful nga sa bagay na ‘yon ang tinaguriang Concert King dahil sa 40 years niya sa showbiz ay patuloy pa rin ang pagdating ng trabaho sa kanya.

In fairness, hindi lang siya rito sa ‘Pinas mabili, kahit sa Amerika ay kaliwa’t kanan din ang kanyang shows, huh!

Hanggang December 17 yata ay may event pa rin si Martin and the next day ay aalis na siya pa-Los Angeles, California para sa Las Vegas, Nevada mag-Christmas kasama ang mga anak na sina Robin, Ram at Santino.

Nang pumunta nga si Martin sa annual Christmas press get-together natin, Dondon, naikuwento niyang sabay sana silang aalis ng twin sister niyang si Vicki Nievera, pero punuan daw ang flight ngayon kaya hindi siya maka-book.

‘Kaaliw nga pala ang ibang mga kakilala ko dahil sa tuwing ikinukuwento ko si Vicki, nagugulat sila na may twin pala si Martin. Noon kasi ay hindi masyadong visible si Vicki, pero ngayon naman, like Martin, busy na rin siya sa pagkanta.

Ngayon nga, madalas nang mapakinggang kumakanta si Vicki sa kumu.ph at marami na rin siyang mga fan.

Actually, nagsimula ang pagkanta online ni Vicki noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic dahil palagi silang naka-online ni Martin para pasayahin ang mga nanonood sa kanila.

So, after nga, dahil busy na rin si Martin sa kaliwa’t kanang shows, si Vicki naman ay may solo show na rin sa kumu.ph at suportado siya ng mga fan ng kanyang twin-brother, huh!

Like Martin kasi, sobrang ma-PR din sa mga fan si Vicki.

And speaking of pagiging mka-PR, si Martin, talagang kilala ang kanyang mga fan na sumusuporta sa kanya. May iba nga na simula pa lang ng kanyang career 40 years ako ay nakasuporta na sa kanya at hanggang ngayon ay nandiriyan pa rin.

Noong magkaroon nga siya ng ‘M4D (Martin 4 Decades)’ anniversary show sa Walt Disney Concert Hall sa DTLA (downtown Los Angeles) noong August 28, karamihan sa kanyang mga loyal fan ay nagpunta roon.

May mga galing din ng ‘Pinas, kaya sobrang na-touch si Martin at nagbigay pa nga ng isang salu-salo, huh!

Pati nga ‘yung dating secretary ni Martin na based na sa Amerika ay nagpunta rin doon dahil sobrang mahal siya at love na love rin ng Concert King.

Actually, kahit naman sa entertainment press, mapagmahal si Martin at sobrang thankful sa tulong sa kanyang career sa loob ng apat na dekada.

So bongga!