Dolly De Leon palaban kay Angela Bassett sa Golden Globe

Pasabog sa local film industry ang Pinay actress na si Dolly De Leon, dahil heto nga at sunod-sunod ang mga international recogniciton sa kanya dahil sa pelikula niyang “Triangle of Sadness”.

Hindi pa bumaba ang init sa pagkakapanalo ni Dolly sa Los Angeles Film Critics Association Award para pa rin sa “Triangle of Sadness”, heto at lumabas naang balitang nominado siya sa Golden Globe Awards.

Kinilala ng Golden Globe ang husay ni Dolly sa nabanggit na movie at inihilera siya sa iba pang mga nominee para sa Best Performance in a Supporting Role in any Motion Picture.

Si Dolly ang kauna-unahang Pinay na nakapasok sa Golden Globe, na matagal nang inaasam ng Philippine film industry.

Kinabaliw ng Pinoy entertainment industry ang listahan ng mga makakalaban ni Dolly, tulad nina Angela Bassett (Black Panther), Jamie Lee-Curtis (Everything Everywhere All at Once), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), Carey Mulligan (She Said) at si Dolly nga para sa

Triangle of Sadness.

Kamakailan lang ay pinalabas sa Pilipinas ang movie na ito na ang local distributor ay ang TBA Studios.

Sure na ang pagdalo ni Dolly sa Golden Globe ngayon January 2023, na ang awarding ay gagawin sa Beverly Hills, California USA. (Rey Pumaloy)