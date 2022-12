Dina ‘susugurin’ ni Alex

Gaano kaya katotoo ang chismax na may mga common friends diumano ang pamilya ni Alex Gonzaga at Ms. Dina Bonnevie, na gustong mamagitan sa tila hindi matapos-tapos na pa-blind item isyu nila?

‘Yung mga “friends” daw na “spiritual support” ang common denominator sa mga pami-pamilya nila, kaya’t masasabing this is “beyond showbiz.”

Hmmm…meron din kaming nababalitaan na may ilang concerned na “common people” rin na nagpaplanong ipag-collab o gawin guest sa podcast ni Alex si Ms. D.

Meron pa ngang nag-suggest na i-house raid ni Alex si Ms. D. At iba pang mga nakakalokang suggestions na ewan kung papansinin nila hahaha!

UAAP nilangaw

Sa Wednesday pa posibleng matapos ang UAAP men’s championship game na nagpapahirap talaga sa crowd attendance ng PBA.

Kahit ang mga kilalang showbiz celebrities na iniimbitahan nila to grace the on-going semifinal round ng mga sikat na team sa liga ay tumatanggi daw dahil “nilalangaw” nga ang mga laro.

Kahit ang mga artistang may MMFF entries na pinadadalhan ng mga libreng ticket ay nag-be-beg-off to watch the game live.

In fact, ‘yung isang sikat na sikat na TV host na may MMFF entry at super katropa ng mga player ng kilalang champion team ang isa sa mga ayaw manuod ng live.