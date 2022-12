Digong imbiyerna sa balik-droga

Dismayado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa muling paglaganap ng ilegal na droga sa bansa, ayon kay Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa nitong Martes.

Sa interview ng mga reporter, sinabi ni Dela Rosa na nakausap niya ang dating pangulo at nagpahayag ito ng saloobin sa muling paglaganap ng ilegal na droga sa bansa, pati na ang problema ng mga ninja cop at narco politician.

Sa kabila nito, wala raw intensyon si Duterte na pakialaman ang kampanya laban sa ilegal na droga ng administrasyong Marcos.

“He (Duterte) doesn’t want to interfere how this government is running its own show… he was just expressing his concern that so called ‘ninja cops’, narco-politicians have reemerged,” ani Dela Rosa.

Sabi pa ng dating PNP chief, mula nang bumaba sa puwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maraming sindikato ng droga ang muling namayagpag sa bansa.

“Talagang balik sila, dahil wala na si President Duterte, wala na ang kinatatakutan nila,” himutok ng senador.

Noong Lunes nang gabi ay nag-privilege speech si Dela Rosa kung saan binanatan nito ang pagkadakip ng mga ahente ng PDEA na nahulihan ng isang kilo ng shabu sa Taguig gayundin ang kaso ng isang miyembro PNP-Drug Enforcement Unit (DEU) na nagresulta ng kanyang pagkaaresto at pagkumpiska ng P6.7 bilyong halaga ng shabu sa Maynila.

Dahil dito, hiniling ni Dela Rosa sa Philippine National Police (PNP) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na magsagawa ng ‘internal cleansing’ para matukoy ang mga ‘scalawag’ sa kanilang hanay.

“I am encouraging the PNP, not only the PNP, but also all law enforcement agencies, including the PDEA and the National Bureau of Investigation (NBI), to embark on thorough internal cleansing process,” giit ni Dela Rosa.

“Linisin nila ang kanilang hanay kung may nakikita silang scalawag,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)