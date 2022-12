Christian Standhardinger isasakripisyo katawan

Mga laro Miyerkoles: (PhilSports Arena)

3:00pm — San Miguel vs Bay Area

5:45pm — Ginebra vs Magnolia

WALANG lehitimong panapat ang Ginebra kay Magnolia import Nick Rakocevic, dadaanin sa bilis ng crowd darlings ang kanilang best-of-five series PBA Commissioner’s Cup.

Siklab ang Game 1 ng Semis Clasico mamaya sa PhilSports Arena.

Si Christian Standhardinger ang inaasahang magiging pambalya sa 6-foot-10 Serbian, pero manggagaling off the bench si C-Stan.

May Calvin Abueva pa ang Hotshots, bukod kina Mark Barroca, Jio Jalalon at Paul Lee. Sina LA Tenorio, Stanley Pringle at Scottie Thompson na ang mangunguna sa guard rotation ni Cone.

Inaasahan din ang step up sa Gins nina Jami Malonzo at Jonathan Gray, sina Japeth Aguilar at Aljon Mariano.

Todo-kayod na naman ang alas nilang si Justin Brownlee.

Sumandal sa Never Say Die at sa crowd ang Ginebra nang takasan ang Magnolia 103-97 sa nag-iisang enkuwentro nila sa semis, naligtasan ang 21 points, 17 rebounds, 6 assists ni Rakocevic.

“He was dominant especially on the boards,” lahad ni Cone. “He’s not only long and tall, but he’s incredibly quick to the bounce.” (Vladi Eduarte)