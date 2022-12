Carlos Agassi naghubo sa Facebook

Pinakita ni Carlos Agassi na yummy pa rin siya sa edad na 43 at walang pagbabago sa borta niyang katawan.

Nag-celebrate ng kanyang 43rd birthday si Carlos noong nakaraang December 12 at nag-pose ito nang hubo’t hubad at birthday cake lang ang ginawa niyang pantakip sa kaselang parte ng kanyang katawan.

Pinost ito ni Carlos sa Facebook na may caption na: “Happy 43 years of existence. forever fit. Thank you po Lord for my 43 years of living, learning & loving. i love u so much momskie, thank you po so much for your unconditional love and motherly advice. appreciate you so much, I’m so blessed to have you as my mother.”

Pinakita nga ni Carlos na walang pagbabago sa kanyang katawan simula noong magsimula siyang mag-workout 20 years ago.

Makikita pa rin ang kanyang matitigas na abs at mga namimintog na mga muscles sa kanyang mga braso at likod.

Kasalukuyang nagte-therapy pa rin si Carlos pagkatapos ng kanyang basketball accident noong September kunsaan nagkaroon siya ng grabeng knee injury at kailangan itong maoperahan. Hindi nawalan ng pag-asa si Carlos na makakalakad ulit siya ng normal. Kaya kahit naka-wheelchair ay patuloy ang pag-workout niya para hindi siya mawalan ng lakas at ma-maintain nito ang magandang pangangatawan niya.

Isa raw sa naging inspirasyon niya ay ang kanyang fiancee na si Sarina Yamamoto na hindi siya iniwan at inaalagaan siya ng husto. Kaya pinasalamatan niya ito sa isang FB post: “Thank you my Love for this idea and for always loving me. You da best! Sarina Yamamoto Agassi” (Ruel Mendoza)