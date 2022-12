Buhay ang liga sa mga kolehiyo

MGA ka-Abante, hindi ba nakakatuwang tignan na talagang buhay na buhay ang school spirit sa ating mga collegiate leagues dito sa bansa. Sabay na nasa finals na ang UAAP at NCAA, at parehong pinupuntahan ng tao. Magkaibang liga pero pareho ng intensity pagdating sa laro at sa energy ng fans.

Kahit saan naman basta dumating na ang finals, asahan na mas pisikal na talaga ang galaw, kaya hindi pwedeng sensitive ka pero syempre hindi rin naman dapat agresibo ka sa pananakit kung hindi agresibo pagdating sa pagbibigay puntos sa iyong koponan.

Dito sa NCAA at UAAP, nakikita na natin at nakikilala kung sino ba ang mga magiging future superstars sa mundo ng basketball, kung sino ba ang tatagal at gagawan ng pangalan lalo na kapag tumuntong na sila sa pro.

Siyempre, hindi naman lahat ng mahusay sa collegiate leagues ay nagtatagal sa pro, minsan kung sino pa ang ‘di inaakalang tatagal, sila pa ang tumatatak pagtapak sa professional league. ‘Di ba mga ka-Abante?

Pero teka ha, hindi lang ang basketball ang nagpabuhay muli ng collegiate league kung hindi maging ang cheerdance competition ng UAAP. Ang saya ‘di ba?

Ang sarap sa mata na makanood muli ng CDC at masaksikhan ang husay at talento ng bawat team ng mga eskwelahan.

Naalala ko rin noong college pa ako, excited ako lagi para sa Salinggawi na talaga namang laging pasabog ang performance kapag CDC na. Nabubuhay ang Thomasian spirit ko noong mga panahon na ‘yun.

Bilang freshman, tinuro rin sa amin noon ang lahat ng chant ng UST kaya naman kapag games at CDC ay talagang ready kami humiyaw. At bumabalik nga lahat ‘yun ngayon mga ka-Abante, ngayon na maingay na muli ang NCAA at UAAP.

Gusto ko rin ihayag ang aking paghanga sa NU Pep Squad, ‘di ko mawari ‘yung creativity na meron sila. Bawat performance nila, kakaiba iyung tema, at talagang bago, refreshing panoorin. Ang galing-galing nila. Ang linis-linis pa nila gumalaw. Hanep ang Bulldogs!

Sa totoo lang, matinding disiplina rin ang kailangan sa sport na ‘to, ‘di madali ang magbalanse ha? Tapos sasabayan mo pa ng buhat, sayaw, sigaw at kung ano-ano pang routine, tibay ng stamina ng mga batang ito.

Muli, patuloy n’yo pong suportahan ang Sportalakan. Salamat po at God bless.