Boss Emong, Super Swerte magsusukatan uli sa pista

KUMPIRMADONG maghaharap ang mahigpit na magkaribal na sina Boss Emong at Super Swerte sa magaganap na 2022 Philracom-PCSO Presidential Gold Cup na pakakawalan sa Metro Manila Turf Club sa Tanauan City, Batangas.

Maliban kina Boss Emong na pag-aari ni Kennedy Morales at pambato ni Vice-Governor Leonardo “Sandy” Javier Jr. na si Super Swerte, nahayag din ng pagsali ang connection nina Sky Shot, Big Lagoon at Heneral Kalentong.

Tiyak na hindi lang sina Boss Emong at Super Swerte ang tututukan ng mga karerista dahil mga tigasin ang mga kalahok at mga sumasali rin sa malalaking karera.

Rerendahan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate si Boss Emong, habang si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce ang sasakay kay Super Swerte sa distansiyang 2,000 metro.

Ang ibang kalahok sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon ay sina War Cannon, Spandau Ballet, Ambisioso, Real Quiet at Victorious Colt.

“This is the most anticipated race every year in local racing and it is always a pleasure to watch them compete against each other.” saad ni De Leon.

Nakalaan ang P10M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta kung saan P6M ang mapupunta sa winning horse. (Elech Dawa)