Ayuda hindi Cha-cha: Makabayan pumalag sa planong pag-amyenda ng Konstitusyon

Magang pumalag ang Makabayan bloc sa nakatakdang pagtalakay sa panukalang pag-amyenda sa 1987 Constitution kung saan nakapaloob ang pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng gobyerno.

Sa isang pahayag, sinabi ng Makabayan bloc na magsasagawa ng pagdinig ang House Committee on Constitutional Amendments sa Disyembre 14 at kasama sa mga tatalakayin ang panukalang pag-amyenda sa 1987 Constitution.

Nakasaad umano sa Resolution of Both Houses No. 1 na inakda ni Deputy Speaker at Pampanga Rep. Aurelio Gonzales Jr. ang mga sumusunod: 1) ang termino ng pangulo at ikalawang pangulo ay gagawing limang taon na may isang reelection mula sa kasalukuyang anim na taon na walang reelection habang ang boto sa pangulo ay magiging boto na rin sa bise presidente; 2) ang mga miyembro ng Kamara ay bibigyan na rin ng limang taong termino mula sa dating tatlong taon pero dalawang magkasunod na termino na lamang sa halip na tatlo; 3) ang mga halal na lokal na opisyal maliban sa opisyal ng barangay ay bibigyan din ng limang taong termino mula sa tatlo at papayagan lamang na tumakbo ng dalawang magsunod na termino sa halip na tatlo.

“This is not what the Filipino people need now. Measures on how to lower oil prices and that of basic goods and services as well as increase aid/ayuda for the poor are what’s needed not Cha-cha to extend the terms of politicians,” pahayag ng Makabayan bloc.

Kaugnay nito, nanawagan sa publiko ang Makabayan bloc na ibasura ang mga panukalang pag-amyenda sa Konstitusyon. (Billy Begas)