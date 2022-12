Antonella Racasa reyna sa Pasig chess

PINISAK ni Woman National Master Antonella Berthe Murillo Racasa si Denielle Valgomera sa final round upang magreyna sa Secondary Girls ng Chess Division meet na ginanap sa Liberato Damian Elementary School sa Pasig City noong Lunes.

Kabilang sa tinalo ni Racasa sina Eloisa Jade Alcantara ng ADT at Denisse Rafol ng Rizal High School sa kanyang first two rounds ng single round robin format.

Nakakuha ng tiket si Racasa sa National Capital Region chess meet sa susunod na buwan.

Ang susunod na torneo ni Racasa ay ang 2022 Batang Pinoy National Championships na tutulak sa Disyembre 17 hanggang 22 sa Vigan, Ilocos Sur.

Si Racasa ay naka-schedule ding lumahok sa GMG CHESS Open Rapid Chess Tournament sa Disyembre 31 at sa Sir Herky Del Mundo Memorial Open Rapid Chess Tournament sa Enero 3, 2023, parehong gaganapin sa second floor Open Kitchen Foodhall, Rockwell Business Center, Sheridan Street sa Mandaluyong City. (Elech Dawa)