Andrea napagkamalang bading

Super bongga ng bagong serye ng ABS-CBN tungkol sa buhay ng mga drag queen na pagbibidahan nina JC Alcantara, Christian Bables, at Andrea Brillantes.

Nagulat ang mga netizen sa special announcement ng ABS-CBN kung saan ipinakita ang ilang mga kaganapan sa story conference at ipinakilala rin ang ibang cast members ng upcoming series nilang “Drag You & Me.” Agad nag-trending sa Twitter ang hashtag na #DragYouAndMe at sey ng netizens na super bagay si Blythe bilang bida nito.

Excited na si Andrea sa kakaibang kwento na itatampok sa serye at sure siyang hindi lang katuwaan ang mapapanood ng viewers dahil madaming lessons din daw ang matutunan sa serye.

“I’m so thankful na ako ‘yung napili nila. Exciting ‘yung series na ito and excited din ako kasi alam kong madami din akong matututunan about it,” chika ni Blythe.

Dagdag pa ng aktres, “Gusto ko na ‘yung generation namin at lahat na rin, mas maging open sa community na ito at suportahan,” na napagkamalan ngang bading dahil sa itsura niya sa pictorial.

Nakakatuwa rin dahil nag-imbita rin ang ABS-CBN ng isang SOGIE speaker para mas maintindihan ng cast ang tatalakayin ng kwento sa serye.

Bongga rin dahil kasama rin sa cast ang ilang kilalang drag queens kagaya ng “Drag Race PH Season 1” winner na si Precious Paula Nicole. Kaya talagang makikilala at mege-gets ng viewers ang buhay ng mga drag queen.

“Nung pini-pitch sa akin ‘to at sinabing drag queen, talagang game ako. Kasi macha-challenge ako dito,” kwento ni JC.

Kaabang-abang ang cast kung saan kasama sina Lance Carr, PJ Endrinal, Yves Flores, Ice Seguerra, Kaladkaren, Jeric Raval, Romnick Sarmenta, Xilhouette, Jon Santos, Brigiding, at Viñas Deluxe.

Si JC Habac daw ang magsisilbing direktor at ngayong 2023 na ito mapapanood ng mga Kapamilya. (Rb Sermino)