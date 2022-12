8 Pinoy na bagets nag-caroling sa White House

Umukit ng kasaysayan ang walong miyembro ng grupong The Outstanding Filipino Awardee Performing Artists nang maanyayahan sila na umawit ng mga Christmas song sa White House.

Dalawa sa 10 Christmas song na inawit ng grupo sa east room ng White House ay mga original Filipino music (OPM) na Christmas in Our Hearts na sinulat at inawit ni Jose Marie Chan at ang Pasko na Sinta Ko na pinasikat ni Gary Valenciano.

Pinalakpakan ng mga manonood ang naging performance ng walong kabataan Pinoy mula sa iba’t ibang estado sa East Coast.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nabigyan ang TOFA performing Artist na binubuo ng Filipino Community na lumahok sa Holiday in White House event na may temang ‘We The People’.

Para kay Erick Relucio na kabilang sa grupo, ‘once in a lifetime ex-perience’ ito sa kanila na makatuntong at umawit sa opisyal na tahan-an ng Presidente ng Amerika.

Ayon naman kay TOFA founder Elton Lugay, malaking karangalan na mai-parinig sa ibang lahi ang mga awiting pamasko ng Pilipinas sa White House. (Dave Llavanes Jr.)