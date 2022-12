8 bagets kumanta ng Christmas song sa White House

Washington DC – Gumawa ng kasaysayan ang The Outstanding Filipino Awardee performing Artist matapos na maanyayahan silang kumanta sa East room ng White House kung saan matatagpuan ang Executive Residence.

Walang kabataan na parang miyembro ng TOFA performing artist ang kumanta ng sampung Christmas Song kung saan dalawa sa mga kinanta nito ay Pinoy Christmas song ni Jose Mari Chan na Christmas in our hearts at ‘Pasko Na, Sinta Ko’ na original song ni Gary Valenciano.

Pinalakpakan ng mga manonood ang naging performance ng walong kabataan Pinoy na mula sa iba’t ibang State sa East Coast.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nabigyan ang TOFA performing artist na binubuo ng Filipino community na lumahok sa holiday in White House event na may temang “We The People”.

Ones in a life time experience daw ito para kay Erick Relucio na kabilang sa along kabataan na kumanta sa White House.

“ The experience in the White House was such a blessing and was so surreal being able to spread joy and laughter with everyone else I’m working with the Filipino talent is so amazing and being able to represent at the White House is such an honor ang blessing to have,” ayon kay TOFA Founder Elton Lugay isang malaking karangalan na makanta at marininig ng ibang lahi ang awiting pamasko ng Pilipinas sa White House.

“ It’s a great honor to be able to represent not only TOFA but the Filipino Community at the White House.”