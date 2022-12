White Christmas sa Snow World bet ng mga Pinoy

Ang Christmas song na ‘White Christmas’ ni Bing Crosby ang sinasabing pinakamabenta sa lahat ng kantang Pamasko, na umabot sa milyones ang nabentang kopya sa buong mundo, at hanggang ngayon ay nabibili pa rin.

At bongga nga `yon dahil naisalin na rin ‘yon sa iba’t ibang salita sa buong mundo. Eh kasi nga, pangarap ng halos lahat ng nilalang sa mundo ang makaranasan ng ‘white Christmas’ na nakikita lang sa mga cards, Christmas wrapper, at iba pang may kinalaman sa Pasko.

Marami kasing bansang walang snow, di ba? Tulad nga sa Pilipinas, na kahit anong gawin natin, malabong maranasan natin ang pag-ulan ng snow.

Kaya ang white Christmas ay nanatiling pangarap na lang sa maraming Pinoy.

Pero, dahil sa Star City, puwedeng-puwede nating ma-experience ang white Christmas, at ‘yon ay dahil sa ‘Snow World’.

Naku, masyado ngang nasabik ang mga Pinoy sa ‘Snow World’ na tatlong taon/Pasko na nawala, dahil sa pandemya, di ba?

At ngayon nga ay puwede na nating maranasan muli.

Yes, hindi lang ang white Christmas ang nagbabalik, dahil pati si Santa Claus na mula sa North Pole ay makakasalamuha na rin ng mga bata, para mamigay ng mga regalo.

Kasama ni Santa sa pamamasyal sa Snow World ang Snowman.

At bongga pa dahil sa loob ng Snow World ay may coffee shop para sa mga giniginaw na. Sa labas naman ay may mga booth na may masarap na Chicken Rice, at ang kakaning sticky rice with mangoes, para sa isang anytime noche Buena na magugustuhan ninyo.

Siyempre, nandiyan pa ang mga magagandahang parol at pailaw sa loob ng Snow World. Ang bongga nga ng 30 feet na Christmas tree.

At lalo pang naging exciting ang ice slide na may pinakamahabang man made ice slide sa buong mundo.

At siyempre, puwede kayong magpa-picture bilang souvenir na bagay sa inyong mga social media account.

So, punta na sa Snow World sa Star City. Bukas na ito araw-araw. (Rb Sermino)